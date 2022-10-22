Новости Эстонии
22.10.2022, 16:20

ОБЪЯСНЕНИЕ | Цена на электроэнергию - 3 цента за кВтч. Почему сегодня это невозможно?

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Андрес Вайнола указывает на комбинат по добыче горючего сланца. Получить таким методом электроэнергию за 3 цента... "невозможно", - говорит он.
Андрес Вайнола указывает на комбинат по добыче горючего сланца. Получить таким методом электроэнергию за 3 цента... "невозможно", - говорит он.
ФОТО: Rauno Volmar | Ekspress Meedia

В воскресенье на площади Свободы прошел организованный EKRE митинг, где прозвучали два основных тезиса: о том, что электроэнергия уже сегодня может стоить 3 цента за кВтч, и что мы сами справимся с производством энергии зимой. Но какова же реальность?

В своем недавнем обзоре председатель EKRE Мартин Хельме сделал несколько заявлений о цене и производстве электроэнергии. Мы попросили руководителя Enefit Power Андреса Вайнола дать пояснения.

Говоря о цене на сланцевую электроэнергию, Вайнола в первую очередь замечает, что необходимо учитывать следующие факторы: хотя стоимость выбросов CO2 составляет основную часть цены на сланцевую электроэнергию, другие природные и ресурсные сборы также включены в цену. Например, налог на водные ресурсы, налог на использование природных ресурсов, налог на загрязнение, акцизный налог на горючие сланцы и т. д. „Это означает, что даже если CO2 рассчитывается из формирования себестоимости выбросов, цена сланцевой электроэнергии не может составлять 30 евро / МВтч или 3 цента / кВтч для потребителя“, - говорит Вайнола.

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