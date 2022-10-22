ОБЪЯСНЕНИЕ | Цена на электроэнергию - 3 цента за кВтч. Почему сегодня это невозможно?

Говоря о цене на сланцевую электроэнергию, Вайнола в первую очередь замечает, что необходимо учитывать следующие факторы: хотя стоимость выбросов CO 2 составляет основную часть цены на сланцевую электроэнергию, другие природные и ресурсные сборы также включены в цену. Например, налог на водные ресурсы, налог на использование природных ресурсов, налог на загрязнение, акцизный налог на горючие сланцы и т. д. „Это означает, что даже если CO 2 рассчитывается из формирования себестоимости выбросов, цена сланцевой электроэнергии не может составлять 30 евро / МВтч или 3 цента / кВтч для потребителя“, - говорит Вайнола.