ФОТО и ВИДЕО | Репортер RusDelfi в Киеве: атака произошла неожиданно для всех

На место прилета никого не пропускают, передает журналист Delfi. В Киеве зафиксировали четыре „прилета“, один - в жилой дом в Шевченковском районе. Идет разбор завалов.

Корреспондент передает, что атака произошла неожиданно для всех. Возле жилого дома очень много журналистов, жильцов наш корреспондент не видел. „Возможно, их переместили в безопасное место“, — отмечает Роман.

Дом, куда пришелся прилет, достаточно старинный. Спасатели работают оперативно и, скорее всего, к вечеру завалы будут разобраны. Также спасатели отмечают, что пока не могут дать оценку, есть ли еще жертвы.

Напротив завалов в девятиэтажном доме сверху есть вероятность обрушения. „Попросили всех отойти, — отмечает наш корреспондент. — Видимо, задело“.

Но паники у украинцев давно нет, отмечает Роман.

Из-под завалов достали тело погибшей женщины. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

„Из-под завалов дома в Шевченковском районе, где произошел взрыв в результате атаки дронами, достали тело погибшей женщины. Еще один человек находится под завалами“, - отметил мэр.

От нашего корреспондента пришло подтверждение о втором погибшем, предположительно, мужчине. Его тело извлекли из-под завалов.

В городе продолжаются поисково-спасательные работы. Трое пострадавших госпитализированы.