17.10.2022, 11:50
ФОТО | Полиция просит помощи в поисках 15-летней девушки(2)
ФОТО: | Delfi Meedia
Полиция просит помощи в поисках 15-летнй Каролины, которая вчера во второй половине дня ушла из своего дома в деревне Пандивере в волости Вяйке-Маарья и до сих пор не вернулась.
Как сообщают родственники, девушка уехала на велосипеде в районе 15 часов. Ее мобильный телефон выключен.
Согласно собранной к настоящему моменту информации, девушка может находиться в районе Вяйке-Маарья или Раквере.
Ее рост 162 см, телосложение среднее, короткие темно-каштановые волосы. Уходя, была одета в черную куртку, черно-белые клетчатые штаны и кроссовки Nike. Может передвигаться на синем велосипеде Merida.
Полиция просит всех, кто начиная со вчерашнего дня видел Каролину или знает, где она находится, сообщить об этом по номеру 112.