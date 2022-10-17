ЧП и криминал
17.10.2022, 11:50

ФОТО | Полиция просит помощи в поисках 15-летней девушки

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Kadunud Carolina
Kadunud Carolina
ФОТО: Politsei | Delfi Meedia

Полиция просит помощи в поисках 15-летнй Каролины, которая вчера во второй половине дня ушла из своего дома в деревне Пандивере в волости Вяйке-Маарья и до сих пор не вернулась.

Как сообщают родственники, девушка уехала на велосипеде в районе 15 часов. Ее мобильный телефон выключен.

Согласно собранной к настоящему моменту информации, девушка может находиться в районе Вяйке-Маарья или Раквере.

Ее рост 162 см, телосложение среднее, короткие темно-каштановые волосы. Уходя, была одета в черную куртку, черно-белые клетчатые штаны и кроссовки Nike. Может передвигаться на синем велосипеде Merida.

Kadunud Carolina

Полиция просит всех, кто начиная со вчерашнего дня видел Каролину или знает, где она находится, сообщить об этом по номеру 112.

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