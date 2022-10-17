МНЕНИЕ | „Российская власть, похоже, пока не понимает, что смерть близких не простят ей даже самые преданные поклонники“

Хронология событий такова: 29 сентября партия мужчин отправились на сборный пункт из Коркинского военкомата. „Они в Свердловске две ночи ночевали, потом их в Ростовскую область увезли“, - рассказал отец погибшего 36-летнего Антона Борисова изданию 74.ru о последних днях жизни сына. Последний звонок от Антона был 2 октября. „Пап, я пока звонить не буду, нас завтра закидывают“. Я говорю: „Как закидывают? У вас что ни подготовки, ничего?“ Он говорит: „Ну вот так. В этом деле я в шоке, конечно. Это как? Какие у нас законы-то, елки-палки?“.