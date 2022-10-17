Как нам справляться со сложными эмоциями на фоне происходящего и как поддержать других? Вышел подкаст о душевном здоровье в тревожное время

В месяц душевного здоровья ведущие подкаста „Как рука ходит?“ Эви Пярн и Яна Левитина пригласили экспертов психологии ответить на важные вопросы о ментальном здоровье и влиянии войны на психическое состояние военных беженцев, очевидцев и сторонних наблюдателей войны.

В этом непростом, но важном эпизоде клинический психолог Елена Рийс и кризисный психолог Наталья Чепорнюк делятся своим практическим опытом и говорят о том, как нам справляться со сложными эмоциями на фоне всего происходящего и как поддержать других.

В новом эпизоде подкаста эксперты и ведущие затронут вопросы о ситуации темы душевного здоровья в Эстонии, о возможностях психологической помощи в Эстонии для беженцев из Украины, о том, как помочь человеку при панической атаке и самому справиться с тревожностью. Из выпуска вы также узнаете о том, что такое травма свидетеля и ПТСР и как ‘не стыдиться’ обращаться за психологической помощью.

Подробнее о гостьях выпуска:

Елена Рийс – аттестованный клинический психолог и семейный психотерапевт. Работает в Таллинне в частной клинике психиатрической и психологической помощи Sensus и в амбулаторной клинике в Ида-Вирумаа. Через департамент социального страхования работает также с людьми пережившими ту или иную форму насилия. Является членом Союза Эстонских семейных психотерапевтов и Союза детских психологов.

Наталья Чепорнюк – магистр социальной работы и кризисный психолог. С начала полномасштабной войны в Украине предоставляет кризисные консультации как психолог-волонтёр. В Эстонию из Украины приехала в марте 2022 и с начала мая работает в Hariduse Tugiteenuste Keskus в городе Тарту. Оказывает кризисную поддержку семьям с детьми – военным беженцам из Украины.