Как нам справляться со сложными эмоциями на фоне происходящего и как поддержать других? Вышел подкаст о душевном здоровье в тревожное время
На волнах интернет-радио IDA вышел 7-й выпуск русскоязычного подкаста „Как рука ходит?“, где главной темой разговора стало душевное здоровье в тревожное время.
В месяц душевного здоровья ведущие подкаста „Как рука ходит?“ Эви Пярн и Яна Левитина пригласили экспертов психологии ответить на важные вопросы о ментальном здоровье и влиянии войны на психическое состояние военных беженцев, очевидцев и сторонних наблюдателей войны.
В этом непростом, но важном эпизоде клинический психолог Елена Рийс и кризисный психолог Наталья Чепорнюк делятся своим практическим опытом и говорят о том, как нам справляться со сложными эмоциями на фоне всего происходящего и как поддержать других.
В новом эпизоде подкаста эксперты и ведущие затронут вопросы о ситуации темы душевного здоровья в Эстонии, о возможностях психологической помощи в Эстонии для беженцев из Украины, о том, как помочь человеку при панической атаке и самому справиться с тревожностью. Из выпуска вы также узнаете о том, что такое травма свидетеля и ПТСР и как ‘не стыдиться’ обращаться за психологической помощью.
Подробнее о гостьях выпуска:
Елена Рийс – аттестованный клинический психолог и семейный психотерапевт. Работает в Таллинне в частной клинике психиатрической и психологической помощи Sensus и в амбулаторной клинике в Ида-Вирумаа. Через департамент социального страхования работает также с людьми пережившими ту или иную форму насилия. Является членом Союза Эстонских семейных психотерапевтов и Союза детских психологов.
Наталья Чепорнюк – магистр социальной работы и кризисный психолог. С начала полномасштабной войны в Украине предоставляет кризисные консультации как психолог-волонтёр. В Эстонию из Украины приехала в марте 2022 и с начала мая работает в Hariduse Tugiteenuste Keskus в городе Тарту. Оказывает кризисную поддержку семьям с детьми – военным беженцам из Украины.
„Как рука ходит?“ – это подкаст на русском языке для русскоговорящих жителей Эстонии о феминизме, интеграции, искусстве, политике и о других волнующих наше общество темах. Подкаст был инициирован в мае 2022 года местными активными специалистками из разных областей деятельности, чтобы создать площадку для общения на русском языке и поговорить о волнующих социальных и политических темах в сложившейся ситуации войны в Украине.
Выпуски подкаста выходят 1 раз в месяц на волнах интернет-радио IDA (https://idaidaida.net), на Spotify и Google.podcast.