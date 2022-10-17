Заоблачные счета за газ бросают в дрожь и рядовых потребителей, и предпринимателей

Цены на газ действительно взлетели до рекордных высот. В январе прошлого года кубометр у Eesti Gaas стоил 44 цента, год спустя - уже 86. В сентябре этого года - 2 евро 61 цент. В октябре и ноябре сначала обещали более 4 евро, но потом цена немного снизилась - будет „всего лишь“ 2,85 евро.

Есть и хорошая новость - правительство договорилась возмещать домашним потребителям часть расходов на газ. На компенсации за электричество, газ и отопление с 1 октября и до конца марта в бюджете предусмотрено 210 миллионов евро. Предполагается, что примерно половина уйдет именно на газ, хотя конечную сумму предсказать невозможно: никто не знает, какими будут реальные цены.



Государство компенсирует 80 процентов от той части среднемесячной цены на газ, которая превышает 80 евро/МВтч, или 77 центов за кубометр. При этом компенсируется максимум 2,6 МВтч, или 251 кубометр. Считается, что примерно столько и в среднем не больше тратит одно домохозяйство. Если вы тратите больше, чем этот объем, вам придется за все, что свыше, платить полностью все 100%.

Самим углубляться в эти формулы расчета жителям не придется: сумма компенсации будет отображаться в счете. Плохая новость - меры поддержки касаются только домашних потребителей. А бизнесу придется заплатить за газ сполна.

Некоторые крупные производства уже переходят с природного газа на сланцевый, он дешевле. Но далеко не у всех есть такая возможность. У малых предпринимателей чаще всего выбора нет.