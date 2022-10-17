17.10.2022, 07:47
В воскресенье произошло только два ДТП: оба в 4 часа ночи с электросамокатами(1)
ФОТО: | Ekspress Meedia
За последние сутки на дорогах Эстонии пострадали два человека - оба в ночь на воскресенье в Таллинне.
В 3.52 произошло ДТП около Крулли, 10 в Таллинне, где 31-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения упал с электросамоката. Его доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.
В 3.58 еще один самокатчик, 23-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения упал с электросамоката около Нарвского шоссе, 115. Его доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.
За прошедшие сутки были задержаны 24 водителя в состоянии алкогольного опьянения и двое - в состоянии наркотического.