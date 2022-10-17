ФОТО и ВИДЕО | Бушевавший в Эстонии шторм снес крыши и повредил автомобили. 3400 домов все еще без электричества

В воскресенье вечером ближе к полуночи государственная метеослужба объявила штормовое предупреждение первого уровня по всей Эстонии. Это означает, что погода в определенных условиях может быть опасной. Согласно прогнозу, штормовой ветер может достигать 22 м/с.

Согласно карте перебоев с электричеством Elektrilevi, на утро понедельника почти 3400 домохозяйств все еще оставались без электричества. Из них 3160 - в Харьюмаа, 97 в Ляэнемаа и 96 на Сааремаа.

В Хаапсалу штормовой ветер снес с дома крышу. Также видно, что досталось и припаркованному рядом автомобилю.



