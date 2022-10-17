В Хоккейной лиге Coolbet победу снова одержали нарвский „ПСК“ и рижский „Курбадс“

„Курбадс“ дома уверенно обыграл кохтла-ярвеский „Эверест“ со счетом 7:1 (1:0, 2:0, 4:1). В составе хозяев, хет-триком отличился Микс Липсбергс, а Юрис Берзиньш, Томс Хартманис, Робертс Екимовс и Мартинш Шпакс забросили по одной шайбе. Марцис Зембергс и Мартиньш Витолинш записали на свой счет по две результативные передачи. Андрей Паршин забросил единственную шайбу в составе „Эвереста“ на последней минуте встречи. Во время игры вратарь Аргинто Мильбергс отразил 20 бросков, а вратарь „Эвереста“ Дмитрий Ровда отразил 43 броска.