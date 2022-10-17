В Хоккейной лиге Coolbet победу снова одержали нарвский „ПСК“ и рижский „Курбадс“
В хоккейной лиге Coolbet в воскресенье состоялись два матча, в которых победу вновь одержали нарвский „ПСК“ и рижский „Курбадс“, который стал единоличным лидером чемпионата.
„Курбадс“ дома уверенно обыграл кохтла-ярвеский „Эверест“ со счетом 7:1 (1:0, 2:0, 4:1). В составе хозяев, хет-триком отличился Микс Липсбергс, а Юрис Берзиньш, Томс Хартманис, Робертс Екимовс и Мартинш Шпакс забросили по одной шайбе. Марцис Зембергс и Мартиньш Витолинш записали на свой счет по две результативные передачи. Андрей Паршин забросил единственную шайбу в составе „Эвереста“ на последней минуте встречи. Во время игры вратарь Аргинто Мильбергс отразил 20 бросков, а вратарь „Эвереста“ Дмитрий Ровда отразил 43 броска.
Нарвский „ПСК“ обыграл дома хоккейный клуб „Рига“ со счетом 5:4 (2:2, 1:1, 2:1). В составе хозяев, две шайбы забросил Максим Валья и по одной забросили: Кирилл Ильин (1+1), Никита Кириллов (1+2) и Андрей Александров. В составе рижского клуба шайбы забросили: Марцис Смирнов (2+0), Кристс Ретенайс (1+1) и Алексей Запривода (1+1). Важный вклад в победу нарвской команды внес вратарь Даниил Сеппенен, отразивший 39 бросков. Вратарь „Риги“ Оскарс Гусев отразил 27 бросков.
Турнирная таблица в хоккейной лиге Coolbet: „Курбадс“ 8 очков (4 игры), „Пантер“ 6 (3), „ПСК“ 6 (4), „Рига“ 6 (6), „Вялк 494“ 3 (4), „Эверест“ 2 (5), „Виру Спутник“ 0 (4).