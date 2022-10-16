Митрополит Евгений об ультиматуме Ляэнеметса: удивила форма постановки вопроса

На этой истек срок ультиматума главы МВД Лаури Ляэнеметса митрополиту Таллиннскому и всея Эстонии Евгению. В своем ответе министерству митрополит заверил, что не разделяет отношение патриарха Кирилла к войне. Глава МВД Лаури Ляэнеметс заверил, что виду на жительство митрополита больше ничто не угрожает.