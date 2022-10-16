16.10.2022, 21:57
Митрополит Евгений об ультиматуме Ляэнеметса: удивила форма постановки вопроса
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На этой истек срок ультиматума главы МВД Лаури Ляэнеметса митрополиту Таллиннскому и всея Эстонии Евгению. В своем ответе министерству митрополит заверил, что не разделяет отношение патриарха Кирилла к войне. Глава МВД Лаури Ляэнеметс заверил, что виду на жительство митрополита больше ничто не угрожает.
„Меня, в общем-то, не удивила постановка самого вопроса. Меня немножко удивила форма постановки вопроса. Здесь на лицо некий ультимативный момент“, передает Rus.err.ee слова митрополита.