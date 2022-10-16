Водные центры Тарту пока не будут повышать цены

Если в прошлом году, например, тартуский водный центр V Spa за электричество платил около семи тысяч евро в месяц, то сейчас сумма счета составляет около 15-20 тысяч евро, пишет Rus.err.ee.



„Мы скорректировали цены билетов полгода назад - после того как сделали ремонт и обновили спа-центр. Стоимость билетов повысилась примерно на 5-6% и то в связи с тем, что мы стали предлагать новые услуги“, - сказала руководитель V Spa Геа Пуйдак.

„Стоимость входных билетов в водный центр Aura по сравнению с весной в основном не изменилась. Слегка подорожали только некоторые пакеты, например, выросла цена билетов на определенные часы и дни в сауны или в аквапарк на 1-3 евро“, - отметила руководитель Aura Veekeskus Кайрит Матто.

По словам руководителей, цены входных билетов в тартуских водные центры в ближайшем будущем пока не планируют поднимать, однако, на 100% этого исключать все же нельзя.

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