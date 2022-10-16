ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (235-й день) | Массовое убийство в Белгородской области могло стать результатом конфликта на религиозной почве

Издание Astra написало, что массовое убийство на полигоне в Белгородской области могло стать результатом конфликта на религиозной почве.

В Белгороде в результате обстрела пострадали три человека. Еще один человек получил контузию в Белгородском районе.

В Донецке под обстрел попало здание городской администрации, пострадали четыре человека. Власти заявили, что атака велась ракетами HIMARS.

Иран готов передать России не только дроны, но и ракеты класса „земля-земля“ для войны в Украине, сообщает газета Washington Post со ссылкой на спецслужбы США и союзников. В американской разведке утверждают, что Иран готовит первую партию „Фатех-110“ и „Золфагар“ - баллистических ракет, которые способны поражать цели на расстоянии 300 и 700 километров.

В районе Белгорода утром в воскресенье произошла серия взрывов. Судя по сообщениям в соцсетях, в городе действовала противовоздушная оборона. Чем именно обстреливали город и пригороды, не сообщается. В некоторых соцсетях говорилось, что целью был аэропорт и взрывы на земле были в его районе. О погибших и раненых не сообщается.

Американский Институт изучения войны (ISW) пишет, что Россия проводит массовые насильственные депортации украинцев, включая детей. С учетом того, что российские власти открыто признали передачу детей из оккупированных районов Украины на усыновление в российские семьи, это может представлять собой нарушение конвенции о геноцид е и наказании за него, считают в ISW.

Главное управление разведки минобороны Украины объявило награду за поимку Игоря Гиркина (известного под псевдонимом Стрелков). За него обещают 100 тысяч долларов США. 15 октября в соцсетях было опубликовано сообщение от его жены, в котором говорилось, что он отправился на фронт.

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