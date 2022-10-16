Новости Эстонии
16.10.2022, 20:31

Середенко обжаловал свой приговор в окружном суде

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Sergei Seredenko kohtuasi
Sergei Seredenko kohtuasi
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Юрист и общественный деятель Сергей Середенко, который 22 сентября был осужден на пять с половиной лет тюрьмы за антигосударственную деятельность, обжаловал обвинительный приговор в Таллиннском окружном суде.

Защитник обвиняемого подал апелляцию в окружной суд. На данном этапе сроки ее рассмотрения не назначены“, - сообщила корреспонденту rus.err.ee пресс-секретарь Таллиннского окружного суда Аннели Вилу.

Середенко находится под арестом начиная с начала марта 2021 года, а судебные разбирательства по этому делу начались 8 декабря. Судебное производство было закрытым.

Как объявила судья Астрид Аси, Сергей Середенко находился в антигосударственных отношениях с 2009 года. Начиная с того года он поддерживал контакты с 7 лицами, работающими на Российскую Федерацию и Администрацию президента России.

Середенко передавал информацию, публиковал статьи в сотрудничестве с Российской Федерацией и участвовал в мероприятиях, организованных пророссийскими организациями. Его целью была дискредитация Эстонской Республики путем публикации заказных статей, в которых он говорил о том, что в Эстонии происходит массовая дискриминация русскоязычного населения и распространение русофобии, нацизма и фашизма.

За сотрудничество с Российской Федерацией за 12 лет Середенко получил 5334 евро. В эту сумму входили командировочные расходы и гонорары за статьи, опубликованные им для продвижения российской повестки.

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