Середенко обжаловал свой приговор в окружном суде

Защитник обвиняемого подал апелляцию в окружной суд. На данном этапе сроки ее рассмотрения не назначены“, - сообщила корреспонденту rus.err.ee пресс-секретарь Таллиннского окружного суда Аннели Вилу.

Середенко находится под арестом начиная с начала марта 2021 года, а судебные разбирательства по этому делу начались 8 декабря. Судебное производство было закрытым.

Как объявила судья Астрид Аси, Сергей Середенко находился в антигосударственных отношениях с 2009 года. Начиная с того года он поддерживал контакты с 7 лицами, работающими на Российскую Федерацию и Администрацию президента России.

Середенко передавал информацию, публиковал статьи в сотрудничестве с Российской Федерацией и участвовал в мероприятиях, организованных пророссийскими организациями. Его целью была дискредитация Эстонской Республики путем публикации заказных статей, в которых он говорил о том, что в Эстонии происходит массовая дискриминация русскоязычного населения и распространение русофобии, нацизма и фашизма.

За сотрудничество с Российской Федерацией за 12 лет Середенко получил 5334 евро. В эту сумму входили командировочные расходы и гонорары за статьи, опубликованные им для продвижения российской повестки.

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