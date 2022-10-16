Astra: массовое убийство на полигоне под Белгородом произошло после оскорбительных слов в адрес Аллаха от одного из командиров

Издание подчеркивает, что к моменту публикации не смогло подтвердить ни личность самого рассказчика, ни личности людей, которых он называет участниками конфликта, пишет Медуза.

По словам собеседника Astra, конфликт начался с того, что трое солдат — дагестанец, азербайджанец и адыгеец — захотели „написать рапорта о том, что не хотят больше служить“, поскольку это „не их война“. Узнав об этом, один из командиров, которого источник называет подполковником Андреем Лапиным, якобы „всех собрал“ и заявил, что „это священная война“.

В рассказе утверждается, что после этого военнослужащие таджикского происхождения заявили, что священная война — это война мусульман против неверных; подполковник в ответ якобы назвал Аллаха „слабаком“ или „трусом“, что „повергло в шок“ многих присутствующих.

Лапин сказал, что „Аллах, значит, трус, если он не разрешает воевать за ту страну, которой ты дал присягу“. <…> Фраза очень многих повергла в шок — из тех, кто там стоял на плацу. Потому что у нас и из офицерского состава есть мусульмане — и башкиры, и татары.

По словам источника Astra, вскоре на стрельбище трое выходцев из Таджикистана, служивших по контракту, сказали другим мусульманам отойти в сторону, „развернули свои автоматы“, убили подполковника Лапина и открыли беспорядочную стрельбу, убив якобы еще 29 человек. Прапорщик по фамилии Семенов, услышав стрельбу, якобы убил двух нападавших и ранил третьего, которому удалось сбежать.

Собеседник издания называет имена предполагаемых убийц — старший сержант Бикзот, младший сержант Ами (ему якобы удалось скрыться) и Ануше.

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