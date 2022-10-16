Футбол
16.10.2022, 18:22

„Нымме Калью“ уволили португальского специалиста

 
Rasmus Hugo Vatter
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Eddie Cardoso
Eddie Cardoso
ФОТО: Stanislav Moshkov | Õhtuleht

Футбольный клуб „Нымме Калью“ отказался от услуг главного тренера Эдди Кардоза за пять туров до окончания сезона в высшей лиги чемпионата Эстонии.

„Нымме Калью“ сейчас переживает сложный период, когда в восьми последних играх, смогли выиграть только одну. В таблице клуб опустился на четвертое место, пропустив вперед „Пайде“, и в свете плохих результатов было принято решение о смене главного тренера.

Как сообщает Soccernet.ee, поражение 0:3 от „Таммеки“ на прошлых выходных стало роковым для 44-летнего португальца, и его пути с клубом разошлись.

В сегодняшней игре с „Флорой“,“ Калью“ будет играть под руководством бывшего помощника главного тренера Кайдо Коппеля. У 34-летнего экс-вратаря есть лицензия УЕФА Pro, которой не было у Кардозы. Вместе с ассистентом тренера Алгером Джумадилом в последних турах Коппелю будет помогать спортивный директор „Калью“ Арго Арбейтер.

Президент „Нымме Калью“ Куно Техва не захотел комментировать ситуацию Delfi.

Полный текст упомянутой статьи на Soccernet.

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