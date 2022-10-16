На Олимпиаде в Риме датчанин принял допинг и умер прямо на соревнованиях. Что было дальше?

Йенсен был многообещающим спортсменом, на момент Игр в Риме датчанину было 23 года. На второй день Олимпиады Кнуду и его трем товарищам по сборной предстояло принять участие в командной раздельной гонке — это 100 км между столицей и Остией по невыносимой жаре (более 40°C), пишет Sport24.

К середине дистанции датчан осталось трое: Йорген Йоргенс почувствовал себя плохо и сошел. Чтобы результат засчитали, поредевшей команде было необходимо хоть как-то финишировать втроем, главное — без остановок. Но на подступах к финишу недомогание почувствовал уже Кнуд, начавший отставать и терять управление.

Для продолжения борьбы Вагн Бангсборг и Нильс Баунсе подъехали к Йенсену с двух сторон и стали его придерживать руками, однако Кнуду это не помогло — за 20 километров до финиша он упал с велосипеда и ударился головой о землю. Врачи пытались привести датчанина в чувства, но через два часа Кнуд Йенсен скончался.

Менее чем через год итальянские доктора опубликовали официальный отчет, согласно которому Йенсен умер в результате теплового удара, никаких медицинских препаратов в организме обнаружено не было. Причем отчет был неполным — до сих пор неизвестно, что именно нашли врачи при вскрытии (полный отчет увидели лишь родные Йенсена). В СМИ же сначала появилась цитата тренера Олуфа Йоргенсена, который якобы признался в том, что давал своим спортсменам рониакол — вскоре Олуф свои слова опроверг. Отказались признавать факт принятия стимуляторов и напарники Йенсена по той гонке.

Лишь несколько лет спустя один из проводивших осмотр врачей Альваро Маркьори рассказал, что в организме погибшего были обнаружены „следы нескольких вещей, включая фенамин». К тому моменту Международный олимпийский комитет уже был всерьез обеспокоен фактом возможных нарушений, осудил применение стимуляторов, и на Игры в Токио впервые привез допинг-офицеров. С тех пор тестирование на запрещенные препараты — обязательная процедура абсолютно всех соревнований.

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