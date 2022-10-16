16.10.2022, 14:25
ФОТО | В Эстонии прошел национальный чемпионат по бодибилдингу и фитнесу(21)
В субботу состоялся 54-й чемпионат Эстонии по бодибилдингу и фитнесу.
В Пярнуском концертном зале соревновались лучшие представители эстонского бодибилдинга и фитнеса, а также во время соревнований в выставочной зоне можно было ознакомиться с товарами для фитнеса и пищевыми добавками.
Агне Кивисельг стала абсолютной чемпионкой страны в фитнес-бикини, с небольшим отрывом обойдя Лилию Утенко и Анну Белову. Лучшей в категории бодифитнес стала Ольга Новикова, опередив Мариан Мууга и Мардж Рийбон. Олари Перлин стал лучшим в классическом бодибилдинге. Что касается клубов, лучше всех выступили представители клуба „Спарта“, далее идут клубы „Team Go Fit“ и „HC Gym“.