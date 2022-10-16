За рубежом
16.10.2022, 13:42

RUSDELFI В УКРАИНЕ | ФОТО и ВИДЕО: В Одессе на военно-патриотическом концерте вспомнили про русский корабль

 
Концерт в Украине
Концерт в Украине
ФОТО: Роман Старапопов | Delfi Meedia

В субботу, 15 октября, в Одессе, в Городском саду состоялся военно-патриотический концерт „С песней к Победе“, приуроченный ко Дню защитников и защитниц Украины и Дню украинского казачества.

Духовой оркестр Одесского муниципального театра имени Александра Салика и солисты Одесской областной филармонии имени Давида Ойстраха исполнили музыкальные произведения, чтобы поддержать боевой дух героев Украины.

На концерте прозвучали в том числе песня „Стефания“ украинского музыкального коллектива Kalush Orchestra, победившего на Евровидении, песня про русский корабль и Ой у лузі червона калина. Кстати, после исполнения песни про русский корабль, раздались бурные аплодисменты и крики „Браво!“.

Концерт в Украине
Концерт в Украине
Концерт в Украине
Концерт в Украине
Концерт в Украине
Концерт в Украине
Концерт в Украине
Концерт в Украине

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