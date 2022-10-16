RUSDELFI В УКРАИНЕ | ФОТО и ВИДЕО: В Одессе на военно-патриотическом концерте вспомнили про русский корабль

На концерте прозвучали в том числе песня „Стефания“ украинского музыкального коллектива Kalush Orchestra, победившего на Евровидении, песня про русский корабль и Ой у лузі червона калина. Кстати, после исполнения песни про русский корабль, раздались бурные аплодисменты и крики „Браво!“.