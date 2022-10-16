ПРЯМО СЕЙЧАС | EKRE на площади Свободы протестует против высоких цен на электроэнергию

На сцену поднялся председатель EKRE Мартин Хельме: „Как дела?“ - Толпа отвечает, что все в порядке, после чего Хельме отметил, „но если бы электричество было дешевле, было бы еще лучше? У нас во власти люди, которые бесконечно врут и врут, они не скрывают, что у них план сделать население нищим. Сидите в темноте, ешьте меньше мяса, а по факту - меньше ешьте в целом. Политика коалиции - закрыть поскорее Нарвскую электростанцию. Мы здесь в стране для того, чтобы нас обдирали. Каждый раз, когда вы платите за электричество, за топливо, вас обдирают. Коалиция этого даже не скрывает. Власть будет делать это и дальше, пока мы верим их вранью. Эстония в контексте выборов стоит перед экзистенциальным выбором. Никаких существенных изменений ни „Реформа“, ни „Исамаа“ не предлагают. „Реформа“ обвиняет, что EKRE вернет всех в пещерные времена, но „в нашей пещере будет тепло“. Те, кто хочет для своих детей хорошего будущего, должен отдать свой голос за EKRE“.