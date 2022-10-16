EKRE на площади Свободы протестовали против высоких цен на электроэнергию(120)
Эстонская консервативная народная партия (EKRE) и фракция „Идентичность и демократия“ (ID) Европарламента организовали сегодня в полдень на площади Свободы в Таллинне митинг с требованием снижения цен на электроэнергию.
Ведущий со сцены сказал, что митинг будет максимально спокойный и попросил не ввязываться в конфликты, если кто-то будет провоцировать. К 12:00 на площади, по оценке корреспондента Rus.Delfi, 150-200 человек и плакаты в духе „Партия реформ делает из бедного населения Эстонии нищее“ и „Мы не хотим жить в холоде и голоде“.
На сцену поднялся председатель EKRE Мартин Хельме: „Как дела?“ - Толпа отвечает, что все в порядке, после чего Хельме отметил, „но если бы электричество было дешевле, было бы еще лучше? У нас во власти люди, которые бесконечно врут и врут, они не скрывают, что у них план сделать население нищим. Сидите в темноте, ешьте меньше мяса, а по факту - меньше ешьте в целом. Политика коалиции - закрыть поскорее Нарвскую электростанцию. Мы здесь в стране для того, чтобы нас обдирали. Каждый раз, когда вы платите за электричество, за топливо, вас обдирают. Коалиция этого даже не скрывает. Власть будет делать это и дальше, пока мы верим их вранью. Эстония в контексте выборов стоит перед экзистенциальным выбором. Никаких существенных изменений ни „Реформа“, ни „Исамаа“ не предлагают. „Реформа“ обвиняет, что EKRE вернет всех в пещерные времена, но „в нашей пещере будет тепло“. Те, кто хочет для своих детей хорошего будущего, должен отдать свой голос за EKRE“.
Людей на площади все больше. По оценке корреспондента, уже порядка 500 человек.
Правительству Эстонии предъявлено требование продавать электроэнергию людям и предприятиям по себестоимости, из которой вычтена плата за CO2. Также в целях сдерживания инфляции участники пикета потребуют снижения акцизов на электричество, газ, дизельное топливо, бензин и другие топливные масла и снижения налога с оборота. По оценке партии, в Эстонии можно продавать электроэнергию по цене около 3 центов за киловатт-час.
По словам председателя EKRE Мартина Хельме, рост цен на электроэнергию и рекордная инфляция грозят ввергнуть в нищету десятки тысяч до сих пор справлявшихся семей и обанкротить многие отечественные компании. Как утверждает Хельме, правительство Партии реформ могло бы предпринять конкретные и эффективные шаги по снижению цены на электроэнергию, но они не захотели этого сделать.
„С помощью универсальной услуги правительство желает создать впечатление, что государство пришло на помощь, но настоящая цель состоит в том, чтобы заставить людей смириться с грабительскими ценами. Универсальная услуга не гарантирует дешёвую электроэнергию, а устанавливает цену как минимум в пять раз выше прежней“, — сказал Хельме.