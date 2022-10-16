В Риге мужчину жестоко избили клюшкой для гольфа из-за долга

Сотрудники Латгальского участка в сотрудничестве с коллегами из Департамента криминальной полиции Рижского района начали поиски возможных виновных, пишет Rus.Delfi.lv.

После ряда следственных мероприятий полиция задержала троих мужчин 1993, 1994 и 1998 годов рождения. Полицейские выяснили, что 28 сентября трое возможно виновных нанесли пострадавшему телесные повреждения с целью выбить из него долг — 375 евро.

Мужчины несколько раз физически воздействовали на потерпевшего, нанося удары кулаками по разным частям тела, а затем против его воли посадили в машину и увезли в неизвестном направлении.

Потерпевшего также били клюшкой для гольфа, которая была в багажнике автомобиля. Ею мужчину несколько раз ударяли по ногам и голове, пока клюшка не сломалась.

В момент, когда потерпевшего ударили резиновым молотком, это заметил прохожий, что дало потерпевшему возможность скрыться от преступников.

Все трое задержанных мужчин ранее уже попадали в поле зрения полиции. В начале октября один из задержанных был заключен под стражу, а двое других были назначены меры наказания, не связанные с заключением.

Сейчас потерпевший продолжает лечение дома.

Арестованным мужчинам грозит до лишение свободы сроком до пяти лет, общественные работы или штраф.

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