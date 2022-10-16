МНЕНИЕ | Мануэла Пихлап: ненависть ко всему пророссийскому, возникшая в результате войны, действует как форма мести

Когда только началась российско-украинская война, позиция была определена предельно ясно: Эстонская Республика не считает опасностью русский язык, русскую культуру или русских людей, а лишь режим Путина и его преступное решение идти войной против Украины. Это было разумное определение, которое дал в первые дни войны президент Алар Карис.

Прошло полгода, количество участников дискуссии прибавилось, и это важное разделение уже не соблюдается. Мы видим по общественным дебатам, что всё связанное с русским языком и культурой попало под давление. Звучат предложения: Давайте не будем использовать этот язык на Балтийском вокзале! Так и сделали. Давайте не будем издавать русскоязычные газеты! Это предложил в части районных газет Языковой департамент. Но пока их удалось сохранить.