16.10.2022, 10:41
МНЕНИЕ | Мануэла Пихлап: ненависть ко всему пророссийскому, возникшая в результате войны, действует как форма мести(69)
ФОТО: Delfi Meedia
Проблема не в русскости, а в конкретном нападении России на Украину.
Когда только началась российско-украинская война, позиция была определена предельно ясно: Эстонская Республика не считает опасностью русский язык, русскую культуру или русских людей, а лишь режим Путина и его преступное решение идти войной против Украины. Это было разумное определение, которое дал в первые дни войны президент Алар Карис.