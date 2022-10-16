Ласнамяэ получит обновленный спортивный комплекс

„Спорт всегда был приоритетом для города Таллинна. Однако сегодня эта тема еще более актуальна, поскольку Таллинн является кандидатом на звание спортивной столицы Европы 2025 года. Стадион спортивного комплекса Ласнамяэ использует школа и несколько спортивных клубов, там ежедневно тренируются сотни таллиннских молодых людей, для которых мы хотим создать хорошие условия еще до того, как на этом месте будет построен новый спортивный комплекс и стадион подвергнется более серьезной реконструкции“, – сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Работы по техническому обслуживанию стадиона ведутся в трех направлениях. Летом арбористы провели оценку деревьев вокруг стадиона, и теперь мертвые и представляющие опасность деревья будут ликвидированы. Падающие с таких деревьев в ветреную погоду большие ветки могут представлять угрозу как для тренирующихся на стадионе, так и для участников дорожного движения на улице Паэ. Всего будет вырублено около 20 угрожающих безопасности деревьев. Работы должны быть завершены к 17 ноября 2022 года.

В освещающих стадион фонарях предстоит замена ламп, чтобы обеспечить необходимое для проведения тренировок освещение. Кроме того, будет обновлено искусственное покрытие стадиона. Для этого искусственная трава на стадионе будет засыпана 15 тоннами резиновых гранул. Искусственная поверхность должна проходить тщательное обслуживание не реже одного раза в два года, чтобы гарантировать соответствие покрытия стадиона требованиям, а также его безопасность для посетителей.

Примерная стоимость работ составляет 16 200 евро.