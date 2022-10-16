16.10.2022, 09:10
На полигоне в Белгородской области застрелили 11 человек
ФОТО: | Õhtuleht
Минобороны РФ заявило, что два гражданина „одной из стран СНГ“ совершили „теракт“ на полигоне в Белгородской области. В результате стрельбы 11 человек погибли, еще 15 ранены.
Стрельба началась во время занятия по огневой подготовке с добровольцами, „террористы“ обстреляли личный состав подразделения, добавили в ведомстве. Ответным огнем „двое террористов уничтожены“, уточнили в Минобороны.
Новая Газета. Европа сообщает, что на месте происшествия работают правоохранительные органы.
По данным Mash, погибшие в результате стрельбы — добровольцы из Брянской области.
Телеграм-канал Baza сообщает, что стрельба произошла в субботу около 10 часов утра на полигоне воинской части в Валуйском районе Белгородской области.