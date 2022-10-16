На полигоне в Белгородской области застрелили 11 человек

Стрельба началась во время занятия по огневой подготовке с добровольцами, „террористы“ обстреляли личный состав подразделения, добавили в ведомстве. Ответным огнем „двое террористов уничтожены“, уточнили в Минобороны.

Новая Газета. Европа сообщает, что на месте происшествия работают правоохранительные органы.

По данным Mash, погибшие в результате стрельбы — добровольцы из Брянской области.

Телеграм-канал Baza сообщает, что стрельба произошла в субботу около 10 часов утра на полигоне воинской части в Валуйском районе Белгородской области.

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