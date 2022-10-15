ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (234-й день) | В Беларусь прибыли первые российские военные, мобилизованные продолжают умирать в Украине

В Белгородской области в районе поселка Разумное загорелась нефтебаза. Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что это случилось после обстрела со стороны ВСУ.

Министерство культуры Украины сообщило о гибели главного дирижера Херсонского музыкально-драматичного театра Юрия Керпатенко. Как пишет ведомство, дирижер был застрелен российскими военными в собственном доме 14 октября после того, как он „отказался сотрудничать с оккупантами“.

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал к расширению ЕС на восток. Как сообщает ТАСС, канцлер Германии также призвал к постепенной отмене принципа единогласия при принятии решений во внешней политике ЕС, а также в других областях, таких как налоговая политика.

В освобожденной Казачьей Лопани в Харьковской области полиция нашла тела еще двух мирных жителей со следами пыток. По предварительным данным, двое мужчин погибли во время оккупации Казачьей Лопани российскими войсками в апреле. Их похоронили на территории поселкового кладбища. На телах погибших обнаружены следы пыток — повреждения костей черепа, переломы челюсти и ребер. Их личности устанавливаются.

В Беларусь прибыли первые российские военные, входящие в состав совместной группировки России и Беларуси. Об их прибытии сообщило министерство обороны Беларуси.

Росгвардия увеличила штат охраны военкоматов в городах России в связи с участившимися попытками их поджогов, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. „

Украинские следователи накануне, в пятницу, завершили эксгумацию на месте массового захоронения в Лимане в Донецкой области. „Полиция изъяла из братской могилы тела 34 украинских защитников. Продолжаются работы на второй локации, где похоронены более 120 гражданских... Тела военных направлены в морг. После идентификации и установления причин смерти погибших будут переданы родственникам для захоронения“, - говорится 15 октября в сообщении пресс-службы Национальной полиции. Всего с 29 сентября полиция обнаружила в освобожденных населенных пунктах тела 144 человек, погибших во время оккупации.