ВИДЕО | „Россия, прекрати войну!“ Участники акции у посольства РФ в Таллинне не в силах сдержать слезы
Пешеходная улица наполнилась людьми с бело-сине-белыми флагами. Такой флаг используется участниками протестов против вторжения России на территорию Украину. Сегодня в Таллинне прошел очередной антивоенный митинг.
Поддержать сегодняшний митинг против войны пришли представители разных национальностей. Весь митинг плакат „Никополь, Марганец. Три месяца круглосуточных обстрелов“ держала украинская беженка. „Все время, три месяца, мои родные бегают по подвалам. Поэтому я хочу, чтобы это услышали и увидели“, — не сдерживает слез украинка.
Желтые цветы в горшке к ступеням посольства ставит еще одна участница антивоенного митинга. „Мне хочется добавить жизни здесь. Сейчас необходимо видеть, что новая жизнь прорастает так же, как и Украина сможет выстоять. И вырастет новое прекрасное будущее“.
Еще одна украинка пришла поддержать россиян, которые организовали митинг. „Я поддерживаю людей, которые имеют свое право голоса, имеют свое мнение и поддерживают нашу страну, Украину. Есть думающие россияне, это уже хорошо“.
„Россия развязала войну против суверенного государства. И это преступление против человечества, — высказывает свою позицию мужчина с плакатом в руках. — Я родился в Советском Союзе, и тогда первым лозунгом всегда было: „Хотят ли русские войны?“. То, что сейчас происходит в России — какой-то абсурд. Этого не должно быть. Россия, которая всю жизнь боролась за мир, сама развязала и ведет войну. Бессмысленную, абсурдную, никому не нужную войну. Я как гражданин России должен что-то сделать. Хотя бы выразить свою позицию. Именно поэтому я пришел с лозунгом „Россия, прекрати войну!“. Пускай они знают, что не все поддерживают войну. И есть люди, которые категорически против и требуют вернуть войска назад и компенсировать все те разрушения, которая от действий России понесла Украина.
Представители грузинской диаспоры в Эстонии также присутствовали сегодня на митинге. „Мы пришли поддержать своих братьев-украинцев, чтобы быстрее закончилась война. И чтобы она обязательно закончилась победой Украины. И верим, что в России наступит конец преступной власти. Грузия рудом с Украиной всегда“.
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