ВИДЕО | „Россия, прекрати войну!“ Участники акции у посольства РФ в Таллинне не в силах сдержать слезы

„Россия развязала войну против суверенного государства. И это преступление против человечества, — высказывает свою позицию мужчина с плакатом в руках. — Я родился в Советском Союзе, и тогда первым лозунгом всегда было: „Хотят ли русские войны?“. То, что сейчас происходит в России — какой-то абсурд. Этого не должно быть. Россия, которая всю жизнь боролась за мир, сама развязала и ведет войну. Бессмысленную, абсурдную, никому не нужную войну. Я как гражданин России должен что-то сделать. Хотя бы выразить свою позицию. Именно поэтому я пришел с лозунгом „Россия, прекрати войну!“. Пускай они знают, что не все поддерживают войну. И есть люди, которые категорически против и требуют вернуть войска назад и компенсировать все те разрушения, которая от действий России понесла Украина.