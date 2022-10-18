Родители юных тхэквондистов: федерации разных стран или всё-таки наша федерация и ее президент Михаил Кылварт ошибаются?

Федерация тхэквондо Эстонии ответила следующее : “В соответствии с решением Федерации тхэквондо Эстонии от 8.11.2021 и по собственному решению клуба [Idablokk - прим. RusDelfi] членство клуба в Федерации тхэквондо Эстонии отменено. Следовательно, ваши спортсмены также отстранены от членства в нашей Федерации. Поэтому их участие в соревнованиях Tallinn Open 2022, проводимых нашей Федерацией, не допускается. Хотя спортсмены зарегистрированы под другой федерацией и клубом, они все равно считаются эстонскими. Обычная практика не позволяет спортсменам, попавшим под санкции, переводить свое членство в другую страну и таким образом обходить санкции, наложенные в их родной стране“. О каких именно санкциях идет речь в ответе не уточняется.

30 июня 2022 года детей зарегистрировали на сайте worldtkd.simplycompete.com для участия в турнире Tallinn Open 2022 (письмо, подтверждающее это, есть в редакции). Этот сайт позволяет видеть, сколько человек и в какие категории зарегистрированы. Однако позже родители обнаружили, что их дети пропали из списка участников.

Мы связались с родителями пострадавших детей, которые рассказали свою версию событий и прокомментировали сообщение Федерации тхэквондо Эстонии. По просьбе родителей, их имена мы публиковать не будем, но они известны редакции.

Позже жалобу прокомментировал сам Михаил Кылварт, комментарий можно прочитать тут , а также Федерация тхэквондо Эстонии, чей комментарий можно прочитать тут . По их словам, руководство клуба Idablokk дает спортсменам и их родителям неполную или искаженную информацию, а также вводит в заблуждение общественность.

Согласно жалобе родителей, во время состоявшегося в минувшем августе турнира Tallinn Open дети подверглись психологическому давлению, поскольку Михаил Кылварт запретил им участвовать в соревнованиях, об этом писал Õhtuleht .

В своем заявлении Федерация тхэквондо Эстонии (ФТЭ) обвиняет тренера детей Александра Галактионова и одного из родителей в том, что они вели себя агрессивно и вызывающе, пытались тайно снимать на видео людей в штабе во время регистрации (26 августа). Когда их попросили удалить видео и хотели проверить телефон, чтобы убедиться, что запись удалена, двое членов оргкомитета заметили на устройстве порнографию.

Тренер клуба Александр Галактионов и один из родителей с подтверждением от европейской федерации отправились на регистрацию 26 августа. Родитель снимал происходящее на видео, заранее понимая, что им снова откажут в регистрации.

В своем ответе Эстонская федерация не сообщает о том, какой именно закон был нарушен, а только делает акцент на клубе Idablokk, но дети были зарегистрированы на сорвевнования, как спортсмены клуба Elite Berlin. Да, они тренируются в Таллинне, но при этом являются членами немецкого клуба Elite Berlin. Закона, который это запрещает, не существует.

В случае, если местная федерация тхэквондо возражает против того, чтобы спортсмен представлял зарубежный клуб, должны быть предоставлены неоспоримые доказательства этого решения . В таком случае вопрос решается через мировую федерацию тхэквондо“.

На сайте Европейской федерации тхэквондо есть пункт, который гласит: „Атлеты могут представлять любой клуб, если клуб находится в другой стране, спортсмена все равно можно зарегистрировать на турнир.

Обладатели черного пояса для сеньоров. Для юниоров, кадетов и детей - от синего пояса и выше. Этот пункт выполнен .

Представители клуба Idablokk утверждают, что в спокойном тоне спросили: „Почему нас не допускают“. На это последовала агрессивная реакция с криками „Не снимайте!“. Родитель ответил: „Я снимаю только своего тренера и то, как он регистрирует наших детей, вас я не снимаю“. Люди, которые проводили регистрацию, грозились вызвать полицию, на что родитель ответил: „Спокойно, пожалуйста, я удалю видео“. Работники регистрации не поверили и выхватили телефон из рук родителя (не имея на это никакого права), а потом Федерация написала, что в телефоне была обнаружена порнография.

Родитель признаётся, что в телефоне, действительно, могли быть фотографии интимного характера, но это его личное дело. „Они выхватили телефон для проверки удаленного видео и начали листать галерею, а я спросил, что они делают. И они тут же испуганно вернули телефон, — сказал пострадавший родитель. — Их реакция на съёмку лишний раз доказывает, что им есть, что скрывать“. По словам родителя: „Федерация написала, что мы кричали, но на самом деле голос повышали на нас“.

Кылварт берет всю ответственность на себя

После очередного отказа от регистрации тренер и родитель отправились на сами соревнования, которые проходили в Тондираба. Они обратились со своей проблемой к техническому делегату, который был шокирован ситуацией и сказал членам правления Эстонской федерации тхэквондо (Filipp Leinberg и Burak Öglu): „Немедленно верните детей на турнир!“

Родителя и тренера попросили присесть и подождать, но разговор технического делегата с членами правления был громким, так что можно было услышать его содержание. Представитель технического делегата потребовал: „Позвоните немедленно президенту Эстонской федерации тхэквондо (Михаил Кылварт - прим. RusDelfi)“. Телефонный разговор с Кылвартом длился около 10 минут. Потом члены правления сказали тренеру и родителю: “Мы прекрасно понимаем, что вы правы и ваши дети должны участвовать, у нас нет права запретить вам, но Кылварт лично берет 100% ответственности на себя“.