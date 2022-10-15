Эстонский футбольный союз чтит память Аре Хабихта

Как сообщает пресс-служба ЭФС, Хабихт в юности играл в футбол, а с 1992 года сосредоточился на судействе. В чемпионатах Эстонии среди мужчин в 1994–2006 годах он провел в общей сложности 17 игр на поле и 179 игр в качестве помощника судьи. В период с 1997 по 2000–2004 годы Хабихт была лицензированным ФИФА помощником судьи, обслуживал отборочный матч чемпионата мира для женских между сборными Германии и Норвегии.

После карьеры судьи, Хабихт продолжил работать в футболе в качестве наблюдателя за судьями, на этой должности он участвовал в лучших играх Эстонии и турнирах УЕФА. Его последней игрой в качестве наблюдателя был матч кубка Эстонии между таллиннской „Флорой“ и „Элва“ 12 октября на А. Ле Кок Арене.

Хабихт много лет был членом Судейского комитета ЭФС и был одним из самых уважаемых футбольный арбитров, хорошим советником и учителем многих судей.

Эстонский футбольный союз выражает соболезнования родным Аре Хабихта и всей футбольной семье.

В память о Хабихте игры высшей лиги чемпионата Эстонии 15 и 16 октября начнутся с минуты молчания, судьи будут носить траурные ленты. Также игра первой лиги в его родном городе Вильянди, куда Хабихт был назначен судейским наблюдателем, также начнется с минуты молчания 15 октября.