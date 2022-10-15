ФОТО и ВИДЕО | Вот это поворот! Кристину Каллас не переизбрали на пост председателя Eesti 200

На пост главы партии претендовали теперь уже прежний председатель Кристина Каллас и ее оппонент Лаури Хуссар. Третий кандидат добровольно отказался от участия.

Всего в избирательной урне было 195 действующих бюллетеней: 101 голос был отдан за Хуссара и 94 - за Каллас.

Перед конгрессом Каллас сказала Delfi, что уверена в победе. Хуссар ранее аргументировал свое выдвижение тем, что дела у партии идут неважно, поэтому нужны перемены.

Сегодняшний конгресс - первый в истории Eesti 200.

„Может, людям, действительно сейчас нужно нечто более острое, основывающееся на политических действиях. Не знаю. Не могу сейчас ответить на этот вопрос. Перевес голосов был незначительным“, - прокомментировала свое поражение Каллас в интервью Delfi.

Какова будет ее дальнейшая роль партии? „Буду баллотироваться на выборах в Рийгикогу. Скорее всего, в Тарту, по крайней мере, сейчас план таков. Посмотрим еще, что принесут выборы в правление. Так что будем работать дальше“.

Каллас отметила, что теперь новый председатель должен составить очень сильную предвыборную программу, поскольку нынешний избиратель хочет видеть сильную партию с четкой и сильной программой.

Смотрите видео!