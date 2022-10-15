Внимание! В понедельник изменится организация движения на улице Вана-Каламая

Начавшиеся в конце августа работы по реконструкции улицы Вана-Каламая на следующей неделе продолжатся на отрезке между ул. Соо и Кёйе. По-прежнему будут закрыты для движения отрезки улицы Вана-Каламая между ул. Соо и Тёэстузе, а также между улицей Копли и площадью Коцебу. Перекресток улиц Соо и Вана-Каламая 17 октября вновь откроется для движения.

В соответствии с временной организацией дорожного движения, парковка автомобилей в районе проведения работ запрещена. Всех участников движения просят соблюдать временную организацию дорожного движения и парковки. Для местных жителей и обслуживающего транспорта будет обеспечен доступ к зданиям.

Как отметил вице-мэр Таллинна Владимир Свет, в ходе работ будет создано качественное городское пространство, где комфортно и безопасно всем участникам движения.

„После реконструкции улицы пешеходам и велосипедистам будет предоставлено больше пространства, чем автомобилям. Улица приобретет новый облик за счет современной уличной мебели, озеленения и площадей“, - отметил Свет.

„В связи с проведением строительных работ на улице Вана-Каламая повседневная жизнь горожан будет нарушена, однако цель оправдывает средства – в результате реконструкции в городе появится безопасная современная улица. Считаю важным, чтобы на протяжении всего строительства жители получали необходимую информацию о работах и организации дорожного движения“, - сказала старейшина района Пыхья-Таллинн Мануэла Пихлап.

Зона реконструкции по большей части проходит вдоль улицы Вана-Каламая, работы будут осуществляться на участке от улицы Нунне (со стороны Тоомпуйестеэ) до ул. Суур-Патарей. В рамках проекта будет построена площадь возле Балтийского вокзала и реконструирована площадка перед зданием основной школы Гимназии Густава Адольфа. Работы по реконструкции улицы Вана-Каламая должны завершиться в июле 2023 года.

Проект реконструкции уличного пространства Вана-Каламая основан на работе Kasvulava («Питомник“) архитекторов Сийри Валлнер, Индрека Пейла и Кристель Нийсуке из бюро Kavakava OÜ, которая стала победителем проведенного в 2017 году архитектурного конкурса. Работы выполняет предприятие Tallinna Teede AS.