Мощный бросок Кангура помог „Калев/Аудентес“ одержать первую победу в сезоне

Ни одной из команд не удалось взять инициативу в свои руки в первом тайме, и „Калев/Аудентес“ ушли на перерыв с преимуществом в одно очко. Фундамент для своей победы хозяева заложили во время сильной третьей четверти, которая была выиграна со счетом 67:57 и одержать уверенную победу 90:73.
Самыми результативными игроками в составе хозяев стали: 39-летний Кристьян Кангур, набравший 19 очков и сделавший 15 подборов. Индрек Каюпанк добавил 17 очков, а Райн Вейдеман 15 очков. Лучшими в составе клуба из Рапла стали: Тайлер Чиз набравший 24 очка и семь подборов, Райт-Риво Лаане и Свен Калдре набрали по 12 очков.