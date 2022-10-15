Мощный бросок Кангура помог „Калев/Аудентес“ одержать первую победу в сезоне

Ни одной из команд не удалось взять инициативу в свои руки в первом тайме, и „Калев/Аудентес“ ушли на перерыв с преимуществом в одно очко. Фундамент для своей победы хозяева заложили во время сильной третьей четверти, которая была выиграна со счетом 67:57 и одержать уверенную победу 90:73.