Читательница интересуется: „кто должен мыть мусорные контейнеры?“(2)
На этот вопрос читателя отвечает „МК-Эстония“.
Марина, Таллинн
„Сейчас как раз идет обсуждение по телевизору о вывозе мусора. Вы знаете, просто невозможно зайти у нас туда, куда мусор выбрасываем! До контейнеров невозможно дотронуться, настольно они грязные! Я как-то понесла мусор, а крышка внезапно захлопнулась, и вся грязь и пыль полетели на меня. Я была вынуждена идти домой и умываться. Туда даже подходить неприятно. Некоторые контейнеры у нас стоят на улице, а некоторые под крышей. Те, что на улице, невыносимо грязные. Можно ли организовать как-то их помывку?“
От редакции:
Согласно ч.7 § 15 Правил обращения с отходами в городе Таллинне, емкость для отходов должна быть чистой и целой, а также пригодной для мытья водой (кроме пакетов для отходов), и не должна создавать угрозы для здоровья и загрязнять окружающую среду. Собственник или владелец емкости для отходов должен обеспечивать ее содержание в чистоте и порядке.
Таким образом, если собственник контейнера квартирное товарищество, оно должно содержать контейнеры в чистоте. Если же это городская территория, стоит обратиться в управу местного самоуправления.