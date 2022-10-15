Читательница интересуется: „кто должен мыть мусорные контейнеры?“

„Сейчас как раз идет обсуждение по телевизору о вывозе мусора. Вы знаете, просто невозможно зайти у нас туда, куда мусор выбрасываем! До контейнеров невозможно дотронуться, настольно они грязные! Я как-то понесла мусор, а крышка внезапно захлопнулась, и вся грязь и пыль полетели на меня. Я была вынуждена идти домой и умываться. Туда даже подходить неприятно. Некоторые контейнеры у нас стоят на улице, а некоторые под крышей. Те, что на улице, невыносимо грязные. Можно ли организовать как-то их помывку?“