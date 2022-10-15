Хоккей
15.10.2022, 19:10

Хоккейная лига Coolbet: „Курбадас“ уверенно обыграл „Эверест“

 
HC Everest.
HC Everest.
ФОТО: Foto: Eesti Hoki, Facebook

Таллиннский „Пантер“, Нарвский „ПСК“ и Рижский „Курбадс“ в субботу одержали победу в хоккейной лиге Coolbet.

„Пантер“ обыграли местный „Виру Спутник“ 9:1 (3:1, 2:0, 4:0) на катке в Кохтла-Ярве. В составе „пантер“ отличились Андрей Розинко, забросивший четыре шайбы (4+1), и Артур Федорук, отдавший шесть результативных передач (0+6). По одной шайбе на счету Пола Силланди, Никласа Силдре, Владислава Ануфриренко, Яна Лукаца и Пола Вахи. Аллан Саар был точен в составе „Виру Спутника“. Во время игры вратарь „Виру Спутника“ Сергей Андреев заблокировал 51 бросок, а Виллем-Хенрик Койтмаа из „Пантер“ — 12.

Нарвский ПСК дома обыграл „Ригу“ со счетом 4:2 (0:1, 3:1, 1:0). В составе Нарвского ПСК шайбы забросили Кирилл Ильин (1+1), Мартин Анохин, Егор Невзоров и Никита Кириллов (1+1), Максим Бурков отдал три результативные передачи. Эдуардс Ройс Бучиньш и Матисс Даниэлс Зариньш забили голы в составе „Риги“. Голкипер „Нарвы ПСК“ Даниил Сеппенен заблокировал 36 бросков, а у „Риги“ Аксельс Озолс заблокировал 23 броска во время матча.

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