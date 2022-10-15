Хоккейная лига Coolbet: „Курбадас“ уверенно обыграл „Эверест“

„Пантер“ обыграли местный „Виру Спутник“ 9:1 (3:1, 2:0, 4:0) на катке в Кохтла-Ярве. В составе „пантер“ отличились Андрей Розинко, забросивший четыре шайбы (4+1), и Артур Федорук, отдавший шесть результативных передач (0+6). По одной шайбе на счету Пола Силланди, Никласа Силдре, Владислава Ануфриренко, Яна Лукаца и Пола Вахи. Аллан Саар был точен в составе „Виру Спутника“. Во время игры вратарь „Виру Спутника“ Сергей Андреев заблокировал 51 бросок, а Виллем-Хенрик Койтмаа из „Пантер“ — 12.