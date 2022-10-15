ФОТО | Таллинн представил свою кандидатуру на титул Спортивной столицы Европы-2025
Таллинн представил свою кандидатуру на титул Спортивной столицы Европы-2025, основными предпосылками для этого стали спортивные соревнования проводимые в городе как на местном, так и на международном уровне, а также поддерживающая занятия спортом инфраструктура. Обладатель титула будет объявлен к ноябрю этого года.
На этой неделе с условиями и организацией спортивной жизни в Таллинне знакомится комиссия организации ACES of Europe во главе с президентом комиссии Джаном Франческо Лупателли и генеральным секретарем Хуго Алонсо.
Представители высокой оценочной комиссии подтвердили, что Таллинн является серьезным претендентом на получение титула.
Президент присваивающей титул спортивной столицы организации ACES of Europe Джан Франческо Лупателли отметил, что титул Спортивной столицы Европы предполагает серьезную работу и большой вклад со стороны города.
„Эстония очень важна для Европы, и мы хотели бы закрепить это значение, показав также, что спорт и движение должны быть доступны для всех“, - сказал Лупателли.
По словам вице-мэра Таллинна Вадима Белобровцева, для города большая честь представить свою кандидатуру на титул Спортивной столицы Европы-2025.
„Мы убеждены, что Таллинн, как спортивный город, достоен этого титула. В подтверждение этому в Таллинне ежегодно проходит около ста или более международных соревнований. Надеемся, что к 2025 году этот список пополнится новыми мероприятиями и традициями. Например, завершившийся недавно теннисный турнир WTA Tallinn Open, который, надеюсь, станет прекрасной традицией. К тому же у нас очень развитая спортивная инфраструктура – прежде всего, наши спортивные объекты, - сказал Белобровцев. – Если титул Спортивной столицы достанется Таллинну, нас ждет много работы в следующие годы, чтобы подготовиться к 2025 году“.
По словам генерального секретаря ассоциации спортивных городов Европы Хуго Алонсо, комиссия оценит Таллинн по 12 критериям, связанным со споротом.
„При этом важны не только проходящие в городе крупные спортивные мероприятия, но и доступность занятий спортом для всех жителей города, независимо от возраста и физической формы, - сказал Алонсо. – Мы хотели бы, чтобы вместе с титулом город получал своего рода рабочий инструмент, вооружившись которым можно увеличить спортивную активность населения, чтобы активный образ жизни становился все более популярным среди горожан. В результате население станет более подвижным и здоровым“.
Для Таллинна этот титул означает международное признание и возможность присоединиться к крупной сети, охватывающей весь мир - в нее входит более 3000 городов. „В целом, этот титул является инструментом, который привлекает внимание и инвестиции, чтобы города могли реализовать свои планы, касающиеся сферы спорта“, - отметил Алонсо.
Этой весной Таллинн представил заявку в качестве претендента на титул Спортивной столицы Европы-2025 как город, развивающий спорт, а также продвигающий здоровый и активный образ жизни. В Таллинне занимаются спортом примерно 22 500 детей и молодежи, действует 845 спортивных организаций. Согласно исследованию, 52% таллиннцев регулярно занимаются физической активностью, при этом средний показатель по Эстонии составляет 46%.
Вместе с тем город инициировал программу „Спорт в школу“, в этом году открылся восьмой сезон проекта, сейчас в нем участвуют 19 школ Таллинна. Цель программы – представить школьникам различные виды спорта и сформировать у них здоровые привычки. Также город предлагает молодежи возможность участия в бесплатных уличных тренировках, чтобы создать условия для активного образа жизни в летние каникулы и мотивировать их больше двигаться.
Титул Спортивной столицы Европы присваивается с 2001 года, также присваиваются международный и региональные титулы спортивной столицы и спортивного города (острова, общества, района). В Эстонии титула Спортивного города Европы удостаивались Курессааре – в 2020 году, Эльва – в 2021 году, Раквере – в 2022 году. В прошлом году Спортивной столицей Европы была Малага, в этом году этот титул носит Гаага, в следующем – Глазго, в 2024 году – Женева.