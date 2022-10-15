ФОТО | Таллинн представил свою кандидатуру на титул Спортивной столицы Европы-2025

На этой неделе с условиями и организацией спортивной жизни в Таллинне знакомится комиссия организации ACES of Europe во главе с президентом комиссии Джаном Франческо Лупателли и генеральным секретарем Хуго Алонсо.

Представители высокой оценочной комиссии подтвердили, что Таллинн является серьезным претендентом на получение титула.

Президент присваивающей титул спортивной столицы организации ACES of Europe Джан Франческо Лупателли отметил, что титул Спортивной столицы Европы предполагает серьезную работу и большой вклад со стороны города.

„Эстония очень важна для Европы, и мы хотели бы закрепить это значение, показав также, что спорт и движение должны быть доступны для всех“, - сказал Лупателли.

По словам вице-мэра Таллинна Вадима Белобровцева, для города большая честь представить свою кандидатуру на титул Спортивной столицы Европы-2025.

„Мы убеждены, что Таллинн, как спортивный город, достоен этого титула. В подтверждение этому в Таллинне ежегодно проходит около ста или более международных соревнований. Надеемся, что к 2025 году этот список пополнится новыми мероприятиями и традициями. Например, завершившийся недавно теннисный турнир WTA Tallinn Open, который, надеюсь, станет прекрасной традицией. К тому же у нас очень развитая спортивная инфраструктура – прежде всего, наши спортивные объекты, - сказал Белобровцев. – Если титул Спортивной столицы достанется Таллинну, нас ждет много работы в следующие годы, чтобы подготовиться к 2025 году“.

По словам генерального секретаря ассоциации спортивных городов Европы Хуго Алонсо, комиссия оценит Таллинн по 12 критериям, связанным со споротом.