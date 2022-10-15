Массовые мероприятия тормозят дорожное движение. Что делать водителям?

Во время массовых мероприятий следует считаться с тем, что в определенное время на многих городских дорогах и улицах возникают пробки или же дороги и вовсе перекрываются. Специалисты по организации дорожного движения делают все возможное, чтобы максимально упростить людям жизнь и обеспечить всем безопасность, однако нетерпеливые водители нередко создают дополнительные препятствия организаторам и другим участникам движения.

Начальник охраны G4S Тынис Таммару занимался организацией движения на многих массовых мероприятиях: и на ралли, и на различных спортивных соревнованиях. Среди самых крупных мероприятий Таммару приводит Майский забег, триатлон IronMan и Таллиннский марафон, проходящий каждую осень. Дорожное движение регулируется на основании плана охраны, согласованного с Транспортным департаментом, Таллиннской горуправой и полицией. „Никакой самодеятельности, обсуждаются все пункты“, – подчеркнул Таммару. План охраны составляет организатор мероприятия, реализует его охранная фирма.

Процесс проходит следующим образом: организатор мероприятия связывается с охранной фирмой, которая действует по плану охраны и определяет, где и сколько нужно регулировщиков. Во время мероприятия все управление осуществляется из штаба, где присутствуют представители Спасательного департамента, полиции, организатора и охранной фирмы.

Пробки учтены в плане охраны

Перед каждым мероприятием по различным медиаканалам сообщается о возможных пробках, а также время и места, где будут перекрыты дороги. Пробки учтены в плане охраны по часам: во время городских забегов они чаще всего возникают, когда масса людей пересекает какой-либо перекресток. В случае больших концертов самая напряженная ситуация – перед началом и сразу по завершении концерта, когда все зрители едут домой.

По словам координатора временного дорожного движения (Транспортный департамент) Ярмо Вооглайне, безопасность участников зависит от того, насколько хорошо организатор предусмотрел возможные проблемы и знаком с местными условиями.