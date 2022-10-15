С „калашом“ и триколором. Почему в Африке растет российское влияние

Алассан, портной в столице Буркина-Фасо Уагадугу, говорит, что в минувшие выходные он работал без перерыва.

„Все это время я только и делал, что шил российские флаги, - рассказывает он в своей мастерской над главным рынком города. - Был ажиотаж из-за большого количества заказов. Но сейчас работа вернулась в нормальное русло“.

В Уагадугу в прошлые выходные прошли стихийные демонстрации, участники которых размахивали российскими триколорами.

Пророссийские демонстранты вышли на улицы в кульминационный момент второго с начала года военного переворота в стране, в результате которого новым лидером Буркина-Фасо стал 34-летний армейский капитан Ибрагим Траоре.

Возглавив группу недовольных младших офицеров, он отстранил от власти лидера военной хунты подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибу, который, в свою очередь, сверг избранного президента страны в январе.

И Траоре, и Дамиба оправдывали переворот и свой приход к власти тем, что предшествующая власть не смогла справиться с джихадистским подпольем, разрастающимся в странах Сахеля как на дрожжах.

Существует, однако, и другая точка зрения, согласно которой переворот в Буркина-Фасо - это очередное звено в цепочке событий, в результате которых Франция теряет влияние в своих бывших колониях, а Россия, наоборот, приобретает.

Джихадисты наступают

В течение нескольких дней после захвата власти в результате переворота капитан армии Ибрагим Траоре пытался заверить народ Буркина-Фасо, что он принесет мир в страну, охваченную повстанческим движением джихадистов.

„Я знаю, что я моложе большинства из присутствующих здесь. Мы не хотели того, что произошло, но у нас не было выбора“, - сказал Траоре на встрече с представителями правительства на этой неделе.

Однако этот год, по оценке аналитиков, станет самым смертоносным в Буркина-Фасо и Мали по числу жертв джихадистов, связанных с запрещенными во многих странах мира, в том числе в России, террористическими организациями „Исламское государство“ и „Аль-Каида“.