На севере Турции 28 человек погибли при взрыве на шахте

Взрыв на шахте в районе города Амасра произошел вечером 14 октября на глубине 300 метров. В этот момент в шахте работали 110 человек. Как сообщила губернатор Бартына Нуртатдж Арслан, 14 горняков удалось спасти из шахты, еще не менее 49 человек заблокированы под землей. Причины взрыва неизвестны.