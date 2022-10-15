„Русские против войны“. В Таллинне проходит антивоенный митинг
В субботу перед зданием посольства России в Таллинне на акции протеста собрались все те, кто поддерживает народ Украины.
Как сообщает корреспондент RusDelfi, за порядком следят несколько полицейских патрулей. Многие люди пришли с детьми, принесли цветы.
По словам организаторов, в митинге участвуют и представители украинской, грузинской и белорусской диаспор. „Хочется, чтобы митинг запомнился тем, кто рядом с нами - российскому посольству. Чтобы зверства прекратились“, - сказали организаторы.
„Самое правильное , чтобы мы можем делить - объединиться и помогать беженцам. Мы можем организовать помощь. Тех, кто убегает от могилизации, нельзя сравнить с теми, кто бегут от бомб. Но протянуть руку помощи эти людям мы обязаны“.
Представитель грузинской диаспоры в своем публичном выступлении отметил, в Грузии сейчас много беженцев из России: „Несмотря на то, что 20% нашей территории оккупировано Россией, мы все равно помогаем этим людям. Мы не забываем наших братьев-украинцев. Это зло скоро закончится“. Свою речь он закончил крылатой фразой „Путин — х***“ и извинился.
К участникам митинга подходят иностранные туристы, украинские беженцы рассказывают про себя. Люди рассматривают плакаты, кладут цветы.
Новость дополняется.
О митинге
Организаторы митинга - эстонское движение „Русские против войны“ (Russians Against the War) и общество Reforum space Tallinn, призывают к немедленному выводу российских вооруженных сил из Украины и освобождению оккупированных территорий Украины, Грузии и Молдовы.
Владимир Путин продолжает вести агрессивные военные действия в Украине, — говорится в обращении. — В нарушение всех норм международного права суверенная территория Украины была насильно присоединена к Российской Федерации. Мы выступаем против аннексии Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областей, а также Крымского полуострова. Российская Федерация также оккупировала более 20% территории Грузии. Мы призываем к немедленному выводу всех российских вооруженных сил из Украины и освобождению территорий Украины, Грузии, Молдовы“.
„Владимир Путин продолжает вести агрессивные военные действия в Украине. В нарушение всех норм международного права суверенная территория Украины была насильно присоединена к Российской Федерации. Мы выступаем против аннексии Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областей, а также Крымского полуострова. Российская Федерация также оккупировала более 20% территории Грузии. Мы призываем к немедленному выводу всех российских вооруженных сил из Украины и освобождению территорий Украины, Грузии, Молдовы.
Мы убеждены, что регулярно звучащие от Владимира Путина угрозы применения ядерного оружия недопустимы. Такая риторика и неоднократно доказанное сумасшествие Путина создает реальную угрозу существования всего человечества. Такому человеку недопустимо иметь доступ к ядерной кнопке, поэтому мы требуем немедленной отставки Владимира Путина и учреждения над ним международного трибунала за преступления против человечества.
Мы хотим видеть Россию мирной страной, отказавшейся от имперских амбиций и террора против граждан собственной страны и других государств. Поэтому мы призываем использовать бело-сине-белую символику — символа Свободной демократической России без путинизма“.
По итогу митинга будет принята резолюция.