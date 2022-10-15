ГАЛЕРЕЯ | „Русские против войны“. В Таллинне прошел антивоенный митинг

Как сообщил корреспондент RusDelfi, за порядком следили несколько полицейских патрулей. Многие люди пришли с детьми, принесли цветы.

По словам организаторов, в митинге участвуют в том числе представители украинской, грузинской и белорусской диаспор. „Хочется, чтобы митинг запомнился тем, кто рядом с нами - российскому посольству. Чтобы зверства прекратились“, - сказали организаторы.

„Самое правильное , что мы можем сделать - это объединиться и помогать беженцам. Мы можем организовать помощь. Тех, кто убегает от могилизации, нельзя сравнить с теми, кто бегут от бомб. Но протянуть руку помощи эти людям мы обязаны“.

Представитель грузинской диаспоры в своем публичном выступлении отметил, что в Грузии сейчас много беженцев из России: „Несмотря на то, что 20% нашей территории оккупировано Россией, мы все равно помогаем этим людям. Мы не забываем наших братьев-украинцев. Это зло скоро закончится“. Свою речь он закончил крылатой фразой „Путин — х***“ и извинился.

Во время акции к ее участникам подходили иностранные туристы, украинские беженцы рассказывали им о себе.

О митинге

Организаторы митинга - эстонское движение „Русские против войны“ (Russians Against the War) и общество Reforum space Tallinn, призывают к немедленному выводу российских вооруженных сил из Украины и освобождению оккупированных территорий Украины, Грузии и Молдовы.

Владимир Путин продолжает вести агрессивные военные действия в Украине, — говорится в обращении. — В нарушение всех норм международного права суверенная территория Украины была насильно присоединена к Российской Федерации. Мы выступаем против аннексии Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областей, а также Крымского полуострова. Российская Федерация также оккупировала более 20% территории Грузии. Мы призываем к немедленному выводу всех российских вооруженных сил из Украины и освобождению территорий Украины, Грузии, Молдовы“.