Городское собрание выразило вотум недоверия Андрею Коробейнику

Месяц назад в Пярну распалась правящая коалиция, которая состояла из избирательного союза „Pärnu ühendab“ («Пярну объединяет“), Партии реформ и Центристской партии. Сейчас новый коалиционный договор подписали избирательный союз, Партия реформ и Isamaa. Согласно договору Isamaa получает место председателя совета и одно место вице-мэра.

В Пярнуское горсобрание входят 39 народных представителей, десять из которых представляют Эстонскую консервативную народную партию (EKRE), девять избирательный союз, девять Партию реформ, шесть партию Isamaa и пять Центристскую партию. Новая правящая коалиция имеет в горсобрании 24 места вместо прежних 23.

Вотум недоверия Коробейнику поддержали 23 члена горсобрания, против были 11.

Центристская партия и EKRE попытались выразить вотум недоверия мэру города Ромеку Косенкраниусу (Избирательный союз), но необходимой поддержи это не получило.

В связи со сменой коалиции был проведен и ряд других перестановок.