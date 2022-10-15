Чемпионка мира по прыжкам с трамплина хочет представлять Эстонию

Почему, Рауно Лойт, помощник менеджера по прыжкам с трамплина и двоеборью в Эстонии, пока не может сказать. „Я займусь этим на следующей неделе“, — сказал он Õhtuleh.

Хотя самому Рауно поговорить с Соршаг пока не удалось, первое, что он сделал через посредников, — узнал, не согласится ли девушка ради спорта отказаться от своего австрийского паспорта, ведь эстонское государство не дает двойного гражданства.

Говорят, что она готова к этому.

Рауно Лойт сказал Delf и Eesti Päevaleh, что решение о „Соршаге“, вероятно, не будет принято до начала сезона.

„На данный момент сложно вообще комментировать эту тему, потому что очень много информации отсутствует. Для начала нужно выяснить, что она за личность. Затем необходимо узнать, готова ли она вообще двигаться дальше, если ей придется отказаться от своего австрийского гражданства. Также, у нас есть свои правила и законы о том, как она вообще может получить наше гражданство“, — описал предстоящий процесс Лойт.

Замглавы добавил, что свяжется со спортсменкой на следующей неделе, а потом обсудим этот момент на заседание правления лыжной ассоциации. Пока не известно, когда правление соберётся. „Это определенно более длительный процесс. Теоретически до начала сезона ничего не произойдет, а ясность может наступить разве что к весне. Я сам весьма скептически отношусь к этой теме“, — добавил Лойт.