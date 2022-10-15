Федерация тхэквондо отреагировала на критику: наша финансовая отчетность всегда была прозрачной и корректной

Именно этого хотела Эстонская федерация тхэквондо, президентом которой является Михаил Кылварт. Кылварт сказал, что гостинице нужно было заплатить большую предоплату, и на помощь пришла частная фирма. Но почему именно эта неизвестная фирма?

Хотя сам Кылварт заявил Õhtuleht в прошлом году, что уже несколько лет не участвует в рутинном управлении федерацией тхэквондо, президент клуба Idablokk Калво Салмус и вице-президент Прийт Лийу подтверждают, что он принимает все важные решения.

Ниже Delfi публикует комментарии Эстонской федерации тхэквондо и Grace Plan OÜ к статье в Õhtulehe.

„В связи со статьей, опубликованной во вчерашнем Õhtulehe, в очередной раз посвященной Эстонской федерации тхэквондо (ЭФТ), считаем необходимым подчеркнуть, что бухгалтерская и финансовая отчетность нашей организации всегда была прозрачной и корректной. При чтении статьи создается впечатление, что финансовая дисциплина ЭФТ не в порядке, или что кто-то заработал незаконные деньги. Мы готовы предоставить все необходимые сметные документы и договоры в компетентные органы или правоохранительные органы для проверки. Крайне жаль, что руководители Спортивного Клуба „Идаблокк“ решили нанести ущерб репутации как ЭФТ, так и тхэквондо ложными заявлениями.

Grace Plan OÜ является официальным партнером ЭФТ по сотрудничеству, с которым заключен договор о финансовых услугах по организации мероприятий. Услуга необходима для снижения финансовых рисков организации. Заранее запланированный бюджет для крупных мероприятий часто превышается или существующая доходная база не покрывает всех затрат. Аналогичная ситуация возникла и в этом году. При этом счета, связанные с проживанием спортсменов и организацией соревнований, всегда должны быть оплачены вовремя, а в случае частей - предоплата. Однако поддержка государственного сектора подлежит полной оплате только после представления и принятия отчетов.