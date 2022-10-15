Федерация тхэквондо отреагировала на критику: наша финансовая отчетность всегда была прозрачной и корректной(2)
Более тысячи человек, приехавших в августе на чемпионат Европы клубов по тхэквондо, должны были заплатить за проживание в гостинице „Виру“ — нет, не напрямую гостинице, а зарегистрированной в Ласнамяэ фирме, производящей стеллажи., пишет Õhtuleht.
Именно этого хотела Эстонская федерация тхэквондо, президентом которой является Михаил Кылварт. Кылварт сказал, что гостинице нужно было заплатить большую предоплату, и на помощь пришла частная фирма. Но почему именно эта неизвестная фирма?
Хотя сам Кылварт заявил Õhtuleht в прошлом году, что уже несколько лет не участвует в рутинном управлении федерацией тхэквондо, президент клуба Idablokk Калво Салмус и вице-президент Прийт Лийу подтверждают, что он принимает все важные решения.
Ниже Delfi публикует комментарии Эстонской федерации тхэквондо и Grace Plan OÜ к статье в Õhtulehe.
„В связи со статьей, опубликованной во вчерашнем Õhtulehe, в очередной раз посвященной Эстонской федерации тхэквондо (ЭФТ), считаем необходимым подчеркнуть, что бухгалтерская и финансовая отчетность нашей организации всегда была прозрачной и корректной. При чтении статьи создается впечатление, что финансовая дисциплина ЭФТ не в порядке, или что кто-то заработал незаконные деньги. Мы готовы предоставить все необходимые сметные документы и договоры в компетентные органы или правоохранительные органы для проверки. Крайне жаль, что руководители Спортивного Клуба „Идаблокк“ решили нанести ущерб репутации как ЭФТ, так и тхэквондо ложными заявлениями.
Grace Plan OÜ является официальным партнером ЭФТ по сотрудничеству, с которым заключен договор о финансовых услугах по организации мероприятий. Услуга необходима для снижения финансовых рисков организации. Заранее запланированный бюджет для крупных мероприятий часто превышается или существующая доходная база не покрывает всех затрат. Аналогичная ситуация возникла и в этом году. При этом счета, связанные с проживанием спортсменов и организацией соревнований, всегда должны быть оплачены вовремя, а в случае частей - предоплата. Однако поддержка государственного сектора подлежит полной оплате только после представления и принятия отчетов.
Партнер по сотрудничеству вовремя оплатил счета, связанные с размещением спортсменов и организацией соревнований для ЭФТ, которые не были покрыты субсидиями, тем самым обеспечив ликвидность. ЭФТ должны были покрывать расходы, превышающие полученный доход, и платить проценты за временное пользование дополнительными средствами.
Отметим, что проживание для иностранных спортсменов предлагалось дешевле, чем при покупке напрямую в отеле или через Booking.com. Эстонские спортсмены, тренеры и волонтеры (всего 29 человек) бесплатно проживали в отеле в течение недели соревнований. В одном отеле возникла необходимость платить за забронированные, но неиспользованные номера. Неправда, что иностранные спортсмены не могли использовать другие места проживания, кроме гостиницы, предложенной оргкомитетом. Во время крупных соревнований Европейская федерация тхэквондо утверждает условия размещения, которым следует ЭФТ. При этом, несмотря на ограниченный бюджет, ЭФТ финансово поддержала участие в соревнованиях 72 украинских спортсменов.
Еще раз подчеркиваем, что готовы предоставить на проверку всю финансовую документацию, и призываем руководителей „Идаблок“ прекратить распространение ложной информации и дискредитацию“.
Совет ЭФТ
Вирко Раагметс
ЭФТ попросила члена правления Grace Plan OÜ Романа Вандтке прокомментировать опубликованную статью.
„Жаль, что одной рукой они ратуют за стартовый бизнес в Эстонии, а другой ищут способ „заклеймить“. Grace Plan OÜ работает всего полтора года, и компания находится в стадии роста, поэтому называть Grace Plan OÜ готовой компанией неуместно сравнение. Я считаю, что если бы журналист успел связаться со мной или с Андреем Максименко, то он получил бы точную и актуальную информацию и статья была бы намного содержательнее.
Давно занимаясь спортом, мы решили внести свою лепту в большое и важное событие. Счета, представленные в Эстонскую федерацию тхэквондо, мы оплачивали из собственных средств, тем самым принимая на себя кредитные риски. Я считаю норму прибыли за предоставление финансовых услуг объективной и приемлемой для обеих сторон. Спорт не должен оставаться недоступным для спортсменов, и поэтому его следует максимально поддерживать. Наша финансовая модель учитывает это. По словам Романа Вандтке, если бы Эстонская федерация тхэквондо взяла безналоговый кредит в другом финансовом учреждении или банке, их расходы были бы выше.