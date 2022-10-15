ФОТО | „Левадия“ завоевала серебряные медали

На четвертой минуте матча хозяева заработали пенальти, который уверенно реализовал Закария Бегларишвили. На 78-ой минуте встречи хозяева остались в меньшинстве, две жёлтые за неудачный подкат и за толчок игрока получил Милан Митрович. Помимо полевого игрока, красную карточку получил и помощник тренера Артем Артюнин.

„Таммека“ была близка к тому, чтобы сравнять счет, но хозяев спас вратарь Карл Андре Валлнер. Итоговый счет 1:0 в пользу „Левадии“, которая завоевывает серебрянные медали чемпионата Эстонии по футболу.

„Левадия“ одержав победу, набирает 75 очков и гарантировала себе второе место. „Таммека“ с 31 очком занимает седьмое место.

До матча:

Тартуская „Таммека“ сейчас находится в хорошем настроении, так как в предыдущем туре они обыграли „Нымме Калью“ (3:0), что придает команде еще больше уверенности и мотивации перед игрой с „Левадией“. У „Левадии“ ситуация похуже, так как в предыдущем туре они сенсационно сыграли вничью с „Легионом“ (1:1).

В этом сезоне команды встречались между собой трижды и все три раза победу праздновала „Левадия“ (4:0;3:0;1:0). С точки зрения турнирной таблицы командам терять нечего. „Левадия“ занимает второе место с 72 очками, „Таммека“ находится на седьмой строчке с 31 очком. Если таллиннская „Левадия“ сыграет хотя бы ничью с „Таммекой“ (или если „Пайде“ потеряет очки в игре с „Калевом“), то прошлогодний чемпион Эстонии окончательно займет второе место уже в 32-м туре.

Вероятность того, что таллиннский клуб выиграет или сыграет вничью, чрезвычайно высока, так как „Левадия“ — единственная команда, кому „Таммека“ еще не забивала в этом сезоне чемпионата Эстонии.

В сегодняшней игре „Левадии“ не помогут: капитан Брент Леписту и Максимилиано Угге из-за дисквалификации, а также Тиль Мавретич из-за травмы.