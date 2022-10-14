ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (233-й день) | „Повесточные облавы“ в Москве и Петербурге

За время войны Россия потеряла 6 тыс. единиц техники

Газета New York Times сообщает, что по данным американского правительства, за время полномасштабного вторжения в Украину российские вооруженные силы потеряли 6 тыс. единиц техники и продолжают тратить боеприпасы с настолько высокой скоростью, что не может вовремя восполнять их запасы.

Путин снова говорил о мобилизации

Сейчас мобилизованы 222 тысячи человек. Путин полагает, что в течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены. При этом 33 тысячи мобилизованных уже находятся в подразделениях, 16 тысяч выполняют боевые задачи, сказал он. Также Путин заявил, что все мобилизованные должны пройти военную подготовку.

„Повесточные облавы“ в Москве и Петербурге - их критикуют даже власти

В Москве и Петербурге проходят массовые облавы на мужчин призывного возраста, следует из опубликованных видеороликов. Людям пытаются вручить повестки в военкомат в рамках мобилизации. Такие методы называют незаконными даже представители власти.

Минобороны Украины: Россия израсходовала две трети своих ракет

Россия израсходовала уже две трети своего арсенала ракет, но она еще имеет в запасе более 600 ракет разных типов, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. „Демилитаризация России. Применяя сотни высокоточных ракет против гражданских объектов Украины, государство-агрессор уменьшает свои возможности по поражению военных объектов“, - заявил Резников.

Глава МАГАТЭ говорит о прогрессе в создании защитной зоны для Запорожской АЭС

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси после переговоров с Украиной и Россией сообщил о прогрессе в создании защитной зоны для Запорожской АЭС. Украинское руководство и западные лидеры говорят, что российские войска наносили артиллерийские и ракетные удары из окрестностей АЭС, а само здание станции превратили в военную базу.

Британская военная разведка: ЧВК „Вагнера“ продолжает наступление на Бахмут