ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (233-й день) | „Повесточные облавы“ в Москве и Петербурге
Подводим итоги очередного дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
За время войны Россия потеряла 6 тыс. единиц техники
Газета New York Times сообщает, что по данным американского правительства, за время полномасштабного вторжения в Украину российские вооруженные силы потеряли 6 тыс. единиц техники и продолжают тратить боеприпасы с настолько высокой скоростью, что не может вовремя восполнять их запасы.
Путин снова говорил о мобилизации
Сейчас мобилизованы 222 тысячи человек. Путин полагает, что в течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены. При этом 33 тысячи мобилизованных уже находятся в подразделениях, 16 тысяч выполняют боевые задачи, сказал он. Также Путин заявил, что все мобилизованные должны пройти военную подготовку.
„Повесточные облавы“ в Москве и Петербурге - их критикуют даже власти
В Москве и Петербурге проходят массовые облавы на мужчин призывного возраста, следует из опубликованных видеороликов. Людям пытаются вручить повестки в военкомат в рамках мобилизации. Такие методы называют незаконными даже представители власти.
Минобороны Украины: Россия израсходовала две трети своих ракет
Россия израсходовала уже две трети своего арсенала ракет, но она еще имеет в запасе более 600 ракет разных типов, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. „Демилитаризация России. Применяя сотни высокоточных ракет против гражданских объектов Украины, государство-агрессор уменьшает свои возможности по поражению военных объектов“, - заявил Резников.
Глава МАГАТЭ говорит о прогрессе в создании защитной зоны для Запорожской АЭС
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси после переговоров с Украиной и Россией сообщил о прогрессе в создании защитной зоны для Запорожской АЭС. Украинское руководство и западные лидеры говорят, что российские войска наносили артиллерийские и ракетные удары из окрестностей АЭС, а само здание станции превратили в военную базу.
Британская военная разведка: ЧВК „Вагнера“ продолжает наступление на Бахмут
Последние три дня российские силы вели тактическое наступление в направлении центра города Бахмут Донецкой области. Части 2-го армейского корпуса пророссийского ополчения Луганской области, похоже, заняли населенные пункты Опытное и Иванград к югу от города, говорится в утренней сводке британской военной разведки.
Danone объявил об уходе из России
Французская продовольственная компания Danone объявила об уходе с российского рынка.
В заявлении компании говорится, что производство Danone в России будет передано другим компаниям. Danone оценивает, что сумма возможной сделки может достичь 1 млрд евро.