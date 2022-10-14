На юбилее американской торговой палаты в Эстонии собрали €6100 в поддержку Украины

Миссия AmCham – содействовать развитию устойчивой рыночной среды, способствующей ведению бизнеса в Эстонии. AmCham служит незаменимым форумом для обсуждения вопросов и поиска конструктивных решений между бизнесом и политиками, продвигая экономические интересы компаний – членов ассоциации, способствуя формированию в Эстонии благоприятных условий для предпринимательской деятельности и поддерживая постоянный диалог с правительством Эстонии.



Юбилейный гала-ужин состоялся в отеле Hilton Tallinn Park Hotel, в нем приняли участие 100 руководителей бизнеса, ключевых партнеров, членов правительства США и Эстонии. С двумя программными речами на мероприятии выступили министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу и временный поверенный в делах посольства США в Таллинне Габриэль Коуэн.



В программе мероприятия также были специальные видеоприветствия от Торговой палаты США в Вашингтоне, округ Колумбия, председателя Ассоциации AmChams в Европе г-жи Сьюзен Дейнгер, генерального директора AmCham Украина Энди Хyндера.



Во время мероприятия AmCham провела аукцион в поддержку Украины. Многие известные художники поддержали аукцион своими произведениями искусства и украшениями, среди них были Мартин Саар, Навитролла, Эпп Мария Кокамяги, Лийсу Арро Кокамяги, Кади Веесаар, Танел Веэнре, Крисс Эглитэ „Новый винтаж от Крисса“ и Лаура Сакс, известная как EGG Лаура Сакс.



Аукцион собрал €6,100, которые будут переданы в фонд UNITED24, созданный Президентом Украины Владимиром Зеленским как основная площадка для сбора благотворительных пожертвований в поддержку Украины. Средства будут переведены на официальные счета Национального банка Украины и выделены закрепленными министерствами для покрытия самых неотложных нужд.