Путин пообещал закончить мобилизацию в России в течение двух недель
„Мероприятия по мобилизации“ будут завершены в течение двух недель. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости, передает „Медуза“.
По словам Путина, сейчас мобилизованы 222 тысячи человек, из них 33 тысячи находятся в подразделениях, 16 тысяч выполняют боевые задачи.
Путин также отметил, что „в обозримом будущем“ необходимости расширять масштабы мобилизации нет.
Президент объяснил необходимость мобилизации тем, что линия соприкосновения с украинскими войсками составляет 1,1 тысячи километров и „охранять ее только контрактниками невозможно“.
О мобилизации было объявлено 21 сентября. В Минобороны утверждали, что в ее рамках на войну будут отправлены 300 тысяч человек.
По подсчетам независимых наблюдателей, уже к 5 октября под мобилизацию попали как минимум 213 тысяч человек. При этом эти данные были получены только 53 российских регионов; таким образом, вероятно, это число уже на тот момент было больше.