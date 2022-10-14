Путин пообещал закончить мобилизацию в России в течение двух недель

По словам Путина, сейчас мобилизованы 222 тысячи человек, из них 33 тысячи находятся в подразделениях, 16 тысяч выполняют боевые задачи.

Путин также отметил, что „в обозримом будущем“ необходимости расширять масштабы мобилизации нет.

Президент объяснил необходимость мобилизации тем, что линия соприкосновения с украинскими войсками составляет 1,1 тысячи километров и „охранять ее только контрактниками невозможно“.

О мобилизации было объявлено 21 сентября. В Минобороны утверждали, что в ее рамках на войну будут отправлены 300 тысяч человек.

По подсчетам независимых наблюдателей, уже к 5 октября под мобилизацию попали как минимум 213 тысяч человек. При этом эти данные были получены только 53 российских регионов; таким образом, вероятно, это число уже на тот момент было больше.