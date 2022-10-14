14.10.2022, 16:11
ВИДЕО | На шоссе Таллинн-Тарту произошла тяжелая авария: погиб водитель(2)
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Сегодня во второй половине дня в Ярвамаа, на 65-м километре шоссе Таллинн - Тарту - Выру - Лухамаа столкнулись легковушка и внедорожник. В аварии погиб мужчина.
Как сообщила полиция, в 15.30 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Выыбу (Ярвамаа) столкнулись легковые автомобили Ford (в машине находились два человека) и Citroen (в машине находился только водитель).
Водитель Citroen получил в результате ДТП настолько тяжелые повреждения, что скончался на месте происшествия.
Обстоятельства аварии выясняются. Движение на участке, где произошло ДТП, закрыто.