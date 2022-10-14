Генеральный секретарь ЭОК Сийм Суклес: Снимаю шляпу перед спортсменов, если он отказывается соревноваться с россиянами

Генеральный секретарь ЭОК Сийм Суклес сказал ERR, что приветствуется, если спортсмены откажутся соревноваться с россиянами.

„Четкий посыл этого заявления заключается в том, что мы не должны уставать и не должны допускать представителей стран-агрессоров на заседания или спортивные площадки. Мы должны быть очень едины в этом, потому что только тогда до востока начнет доходить, что происходящее в Украине, это неприемлемо“, — сказал Суклес.

Некоторые спортсмены, например шведские лыжники, высказали мнение, что если россиян и белорусов допустят к соревнованиям, они не будут участвовать в этих соревнованиях. Если эстонский спортсмен выскажется также, ЭОК его поддержит?

„Если спортсмен говорит, что не выйдет на арену, потому что там российские спортсмены, то перед ним надо снять шляпу. Потому что у спортсмена есть свое мнение, своя точка зрения и своя совесть. Мы с этим согласны, потому что спортсмен уважает честную игру. Украинские спортсмены не могут соревноваться, потому что они защищают свою страну, поэтому они не будут выступать против спортсменов из страны-агрессора. Достаточно одного-двух спортсменов, одной-двух конфедераций, и опять все начнет двигаться в правильном направлении, спортсменам этих двух стран нет места в международных соревнованиях“.