Новости Эстонии
15.10.2022, 09:35

Ставка Euribor превысила 2%: эксперты банка рассказали о том, что жителей Эстонии может ждать в будущем

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Анна Тамм
Tallinna kesklinn
Tallinna kesklinn
ФОТО: Kiur Kaasik

На фоне роста 6-месясного значения Euribor RusDelfi пообщался со специалистами из Swedbank Марианной Рыбинской и Анне Пяргма. До какого значения ожидентся подъем Euribor? Какие факторы на это влияют и стоит ли делать выбор в пользу фиксированной процентной ставки?

Еще год назад было сложно предугадать, что последствия энергокризиса будут столь масштабными, а инфляция будет настолько стойкой. Тогда ожидали, что взлетевшие цены на энергоносители стабилизируются, и их влияние на инфляцию постепенно снизится. Сейчас мы видим, что инфляция оказалась более стойкой, а ЕЦБ ужесточает денежно-кредитную политику и повышает процентные ставки, что в свою очередь влечет за собой рост ставки Euribor.

Каковы сейчас прогнозы по росту Euribor? До какого значения он может вырасти максимально (в теории)?

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