Ставка Euribor превысила 2%: эксперты банка рассказали о том, что жителей Эстонии может ждать в будущем

Еще год назад было сложно предугадать, что последствия энергокризиса будут столь масштабными, а инфляция будет настолько стойкой. Тогда ожидали, что взлетевшие цены на энергоносители стабилизируются, и их влияние на инфляцию постепенно снизится. Сейчас мы видим, что инфляция оказалась более стойкой, а ЕЦБ ужесточает денежно-кредитную политику и повышает процентные ставки, что в свою очередь влечет за собой рост ставки Euribor.