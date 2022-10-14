14.10.2022, 15:15
Министр экономики Рийна Сиккут: нельзя сказать, что без СПГ-терминала у нас не будет газа(37)
ФОТО: | Delfi Meedia
По словам министра экономики Эстонии Рийны Сиккут, недовольство многих жителей страны тем, что плавучий СПГ-терминал уйдет на другую сторону Финского залива, необосновано. „Мы не должны будем зубами и когтями биться за каждую молекулу“, - сказала она, имея в виду, что речь идет всего лишь о страховом полисе.
С понедельника эстонское общество загружено обсуждением того, что Эстония осталась без плавучего СПГ-терминала: новость о том, что к возводимому в Палдиски причалу не придет плавучий терминал сжиженного, активизировала представителей различных групп интересов. Обсуждается и вопрос - сможет ли Эстония получать газ с этого терминала в первоочередном порядке, или это будет в противоречии с законодательством ЕС?